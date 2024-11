Primacampania.it - Food, la “giovenca sannita” di Vincenzo Natale ancora in tour

NAPOLI – Terza tappa delgastronomico ideato dal macellaio, che ha portato in tavola, nella braceria Beef Saloon, la sua, con tanto di lezione di frollatura tenuta da Michele Imbriani, al comando delle braci e della cucina del ristorante di via Jannelli. Nello speciale menù curato dallo chef Domenico Ciullo, cinque piatti con protagonista la famosa manzetta, realizzata come la “vaca vieja gallega”, nei pascoli verdi del beneventano, seguendo uno specifico disciplinare. Lasi conferma un’eccellenza nel panorama gastronomico, e con questoculinario, in giro per la Campania, mette al centro i prodotti del territorio e pratiche sostenibili.L'articolo, la “” diinproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.