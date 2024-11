Quotidiano.net - Presidio a Malpensa per diritto a riposo degli equipaggi di volo

Leggi su Quotidiano.net

Unè iniziato oggi alle 12, e si conclude alle 17, davanti al training center della compagnia aerea Neos all'aeroporto milanese di, organizzato da Uiltrasporti e Filt-Cgil, per sensibilizzare sull'importanza del rispetto delle norme suldi. La protesta nasce dopo "quanto accaduto lo scorso 10 novembre, quando 6 persone dell'o della Neos - affermano i sindacati - si sono rifiutate di effettuare uncome richiesto dalla compagnia senza aver effettuato ilnecessario, provocando la reazione della compagnia che riterrebbe illegittimo il comportamento dell'o". "La normativa vigente - viene rilevato - tutela il/dovere dei naviganti di dichiararsi non abili ad effettuare unin caso di mancanza delnecessario a garantire l'effettuazione del, ancorché non programmato".