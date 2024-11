Pistocchi punge Capello e la Juventus | Dice di aver vinto i campionati sul campo ma sa benissimo di averli vinti al…

Leggi su .com

Non molto tempo Fabio, attuale opinionista a “Sky Sport“, aveva parlato della sua esperienza da allenatore della, con i due scudetti revocati: “Noi avevamosul, i punti li avevamo fatti sul, ma poi..”. Il giornalista romagnoli, Maurizio, ha commentato queste dichiarazioni in manierante: “di.L'articoloe la: “disul, ma sadilial.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “In Italia Juventopoli è stato visto dai colleghi come un fastidio. Per paura, o perchè l’omertà è l’unica cosa che.”: “Era Bergamo a chiamare Facchetti e non viceversa.