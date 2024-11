Dilei.it - Giulia Valentina è diventata mamma: le prime foto

Dopo mesi di attesa e un annuncio fuori dal comuneha annunciato ufficialmente di essere. L’influencer, amatissima dal pubblico dei social per i suoi contenuti sempre ironici e mai banali, ha scelto di raccontare l’arrivo del suo primo bambino con una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram., ledopo la nascitaEra ormai questione di giorni: sui social, le persone più affezionate stavano contando le ore e, adesso, possono gioire insieme a lei.è ufficialmente.L’infulencer nota per i suoi TGIG e per lo stile inconfondibile con cui mixa ironia e contenuti creativi ha dato alla luce il suo primo bambino. Felice e, probabilmente, stanca, ha scelto di condividere la notizia con i suoi follower con una serie di scatti post parto.