Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 7^ giornata

Lo Jesi vince a Chieti e passa al quarto posto, ancora una sconfitta per il Cus Ancona sempre penultimo. A riposo il Corinaldo capolistaVALLESINA, 25 novembre– Lo Jesi si merita la prima pagina nel racconto7^del girone D diB. I ragazzi di Pieralisi, infatti, hanno battuto 2-5 l’ex vice-capolista Città di Chieti: hanno deciso le reti di Piersimoni, Carnevali, Alemao (doppietta) e Di Iorio. I leoncelli, con questo successo, salgono al quarto posto con 11 punti in piena zona play-off.Il Cus Ancona, invece, resta penultimo, cedendo per 3-4 contro l’Eta Beta Fano seconda, nonostante i gol di Trujillo e Quercetti con un autogol a favore. Il Corinaldo, infine, osservava il suo turno di riposo: la squadra di Tinti vede ridursi da -5 a -3 il distacco sulle insegutrici.