Gaeta.it - Alessandro Quarta alla Giovine Orchestra Genovese: l’arte che unisce emozioni e generi musicali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La serata al Teatro Carlo Felice di Genova promette di essere un evento di grande richiamo con l’eclettico violonistasul palcoscenico, in compagnia della. Con un programma che prevede l’esecuzione della sua ultima opera, “The Five Elements”, il pubblico potrà immergersi in un’esperienza musicale che supera le barriere dei, abbracciando l’essenza stessa della musica e delleche essa trasmette.The five elements in scena, noto per la sua poliedricità e creatività, presenterà “The Five Elements”, un’opera fresca di pubblicazione. Questo lavoro si struttura attorno ai cinque elementi fondamentali: Terra, Acqua, Aria, Fuoco ed Etere.non sarà solo sul palcoscenico; insieme a lui si esibiranno anche Giuseppe Magnino al pianoforte e i Solisti Filarmonici Italiani, composti da talentuosi musicisti come Federico Guglielmo,Ferrari, Enrico Balboni, Luigi Puxeddu e Amerigo Bernardi.