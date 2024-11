Ilgiorno.it - Meda si trasforma in una tela. Il murale dei giovani artisti racconta la storia della città

Un concorso per rendere lapiù attrattiva e inclusiva grazie ai. È “in Art“, un bando dedicato ais e all’arte da strada, promosso dal Comune per gli under 30. Già identificata anche la parete che ospiterà la nuova creazione: è il muroscuola Traversi nella centralissima viale Brianza. I partecipanti - singoli, gruppi o classi di studenti coordinate da un adulto - potranno presentare fino a due progetti sul tema “2024“. Le opere dovranno valorizzare il patrimonioco e culturale del territorio, rispettando criteri di originalità e sostenibilità. Il vincitore, selezionato da una giuria di esperti, riceverà un premio di 3mila euro per la realizzazione dell’opera, che dovrà essere completata entro il 31 marzo. "Questo – commenta la vicesindaca, Stefania Tagliabue – non è un semplice concorsoco.