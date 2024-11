Cityrumors.it - Abbiamo assaggiato il panettone alla farina di grilli: ecco che sapore ha

Per le prossime feste di Natale arriva sul mercato anche un prodotto che sta facendo già molto discutere e che va a rompere definitivamente quella che consideriamo una antica tradizione italiana. Era scontato. Dopo essere stati immessi sul mercato pasta, biscotti e piccoli dolcetti vari, non poteva mancare qualcuno che provasse a lanciare anche il dolce classico natalizio con un avariante però molto particolare. Arriva infatti da Pinerolo ed è l'ultima creazione di Davide Muro uno chef che negli anni si è sempre contraddistinto per alcune creazioni piuttosto particolari, come la colomba salata presentata sul mercato la Pasqua scorsa. Da gennaio, grazie a una delibera della Unione Europea, la farina di grilli può essere commercializzata in tutti i Paesi dell'UE, Italia compresa.