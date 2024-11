Probabili formazioni Aston Villa-Juventus | quinta giornata Champions League 2024 25

Leggi su Sportface.it

Ledi, match delladella fase campionato di/2025. Le due squadre scenderanno in campo mercoledì 27 novembre alle 21:00. Ottimo inizio per la squadra di Emery che ha 9 punti e occupa l’ottava posizione. Due lunghezze in meno per i bianconeri che sono undicesimi e vogliono punti in Inghilterra. AlPark di Birmingham però la squadra di casa ha bisogno di risposte convincenti, dopo aver collezionato 4 sconfitte prima della sosta. Ora lavuole approfittare delle incertezze degli uomini di Emery.– Infortunato Onana. Al suo posto McGinn con Tielemans, mentre Bailey, Rogers e Ramsey supporteranno Watkins.– Da valutare Vlahovic. Se non recupera, potrebbe toccare a Weah. Conceicao, Koopmeiners e Yildiz a supporto dell’unica punta.