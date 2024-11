Lortica.it - La madre di Mauro Valenti si è spenta all’età di 92 anni

Oggi,di 92, è venuta a mancare Angiola Mori,di. Una donna straordinaria, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di chiunque l’abbia conosciuta. La sua bontà, il suo spirito e la sua eccezionalità hanno reso la sua vita un esempio per tutti.Solo ieri, con il suo consueto calore e la sua vivacità, scherzava con, donandogli un sorriso che resterà per sempre un caro ricordo. Oggi, purtroppo, la sua storia si è conclusa, lasciando un grande vuoto.Angiola si trova ora alla Croce Bianca. I funerali si svolgeranno lunedì presso la chiesa di San Domenico.A chi le ha voluto bene,chiede di ricordarla come una persona eccezionale, portandone nel cuore l’immagine di unaamorevole e una donna unica.Riposa in pace, Angiola.Avanno le condoglianze di tutta la redazione.