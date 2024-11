Ilgiorno.it - Dalle cosche ai pirati dei rifiuti. Un’altra discarica clandestina: "Ma scoveremo chi è stato"

Leggi su Ilgiorno.it

La zona è quanto mai famigerata, per la maxiabusiva interrata gestita dalla criminalità organizzata, scoperta ormai 16 anni fa. E, da questo punto di vista, quanto mai sensibile e critica, visto che è molto periferica, quasi nascosta. Via Molinara di Desio, ancora una volta, torna alla ribalta per una questione di degrado ambientale. Inciviltà. E illegalità. Nei giorni scorsi la polizia locale, attraverso il proprio nucleo ambientale specializzato, insieme a un ispettore ecologico di Gelsia Ambiente, ha effettuato un minuzioso sopralluogo all’inizio della via, per andare a scandagliare ladicreatasi di recente. Decine di sacchi blu e neri, ingombranti, scarti di vario genere, persino sedie. Tutto abbandonato a bordo strada. Sono stati quindi aperti i sacchi ed eseguiti una serie di accertamenti sui