Gaeta.it - Sace lancia il Programma Africa Champion per potenziare le relazioni commerciali tra Italia e Africa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A Roma, questa mattina, si è svolto un importante evento in cuiha svelato l’Program, ideato per supportare le aziendene che desiderano esplorare opportunitàin. Il, patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è progettato per offrire formazione specifica su mercati strategici, contribuendo all’attuazione del Piano Mattei. L’iniziativa coinvolge diversi attori istituzionali, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenzene e instaurare solide.Dettagli delL’Program rappresenta un percorso formativo strutturato che si avvierà ufficialmente nel 2025. Questo percorso si divide in due fasi distinte, la prima delle quali è unformativo composto da tre moduli.