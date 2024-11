Velvetmag.it - Arriva a Roma FaceTraining Studio, la prima palestra in Italia per la salute del viso

Leggi su Velvetmag.it

Nasce a, il luogo che ridefinisce l’approccio alla cura e alladel. Unaper ildove si lavorano in profondità gli oltre trentasei muscoli facciali con tecniche all’avanguardia, per preservare unicità, bellezza e donare un effetto lifting naturale.Nel cuore del centro storico, in via Vittoria 76, tutti i clienti potranno provare il® Ritual, il nuovo protocollo passivo ideato e creato da Veronica Rocca che racchiude le migliori tecniche del metodo® sviluppato con l’obiettivo di migliorare la tonicità e l’elasticità del volto in modo naturale attraverso programmi di allenamento semplici, comodi e efficaci.Courtesy of Press Officela cura del benessere faccialeLe mani esperte delle prime FaceTrainer d’formate direttamente dalla friulana Veronica Rocca allenano ilin modo integrato, lavorando su muscoli, fascia, strati più profondi e solo alla fine sulla pelle, anche con macchinari innovativi.