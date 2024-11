Ilfattoquotidiano.it - Coppa Davis, il campo di Malaga ha sorpreso tennisti e addetti ai lavori. E potrebbe favorire Sinner

In questi giorni, a, si sta giocando la. E già sono arrivate due grandi sorprese: le eliminazioni di Spagna e Stati Uniti, considerate tra le favorite alla vigilia insieme ovviamente all’Italia campione in carica. Sono sorte non poche perplessità sulla superficie di gioco, giudicata da esperti e molticome molto più veloce del previsto. La rapidità del gioco sembra essere di molto superiore rispetto a quella vista nelle Atp Finals di Torino, giocate sempre sul cemento indoor.In tanti hanno trovato ildel Martin Carpena di“fin troppo veloce” rispetto alle aspettative iniziali. Alcune Nazionali si sono trovate a pagarne le conseguenze, compresa la Spagna padrona di casa, mentre altriro trarne vantaggio. Come Jannikad esempio, che si trova perfettamente a proprio agio su questa tipologia di superficie che esalta ancor più le caratteristiche del suo gioco.