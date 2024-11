Italia Femminile di Tennis straordinaria | le Azzurre sono campionesse della Billie Jean King Cup

Leggi su Ilfaroonline.it

Malaga, 20 novembre 2024 – E’ unazzurro straordinario. Le ragazzeCapitana Tathiana Garbin hanno vinto laCup 2024, conquistando il titolo mondiale. Ed è ancora storia per l’. Il Team Tricolore ha battuto la Slovacchia in finale per 2-0.Sul campo veloce al coperto del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, Lucia Bronzetti ha vinto per 6-4 6-4, Viktoria Hruncakova. Nella seconda partita in programma di oggi, Jasmine Paolini ha sconfitto Rebecca Sramkova per 6-2 6-1.L’è la sesta nazione a vincere il prestigioso trofeo per cinque volte. L’albo d’oro vede gli Stati Uniti con 18 titoli, la Repubblica Ceca ne ha fatti 11, l’Australia 7, la Spagna e la Russia 5.Il Teamstoria è formato da Sara Errani, Jasmine Paolini (giàolimpiche di doppio a Parigi 2024), Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto.