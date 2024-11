Nba 2024 2025 | Lillard salva Milwaukee contro Houston Golden State ko

Leggi su Sportface.it

Prosegue la regular season di Nba con otto partite nella notte.. Si fermanoe Phoenix. Atlanta passa a Sacramento e Chicago a Detroit. New York e Miami dominano Phila e WashingtonRISULTATI E CLASSIFICHE(5-9) vince la terza nelle ultime quattro e piega(10-4) 101-100. Sotto di cinque a meno di due minuti dalla sirena, i Bucks si aggrappano a Damian, che segna il canestro decisivo a quattro secondi dalla fine. Doppia doppia da 18 punti e 10 assist per il numero 0 di Doc Rivers. Top scorer Brook Lopez con 27 punti e 10 rimbalzi. Giannis Antetokounmpo aggiunge 20 punti e 13 rimbalzi. Rockets che si fermano dopo cinque vittorie consecutive, nonostante i 26 di Fred VanVleet. I Los Angeles Clippers (8-7) battono(10-3) in casa 102-99.