Napoli – New York | recensione del film di Gabriele Salvatores

Ci sono storie che non le puoi semplicemente mettere da parte. Storie che sembrano vivere di vita propria, con la capacità e la consapevolezza di attendere il momento giusto per venire allo scoperto. Storie che anzi ottengono da questa attesa un'accresciuto valore, complice quella certa distanza temporale che permette di osservare le cose da nuove e più attente prospettive. È proprio quello che è accaduto con New, il nuovo del regista premio Oscar (Mediterraneo, Il ritorno di Casanova), nato però dalla mente e dalle mani di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Un soggetto scritto sul finire degli anni Quaranta e rimasto nel cassetto per decenni, finalmente riscoperto e infine divenuto, con il quale ha potuto tornare a raccontare temi a lui cari come il viaggio, l'altrove, la solidarietà.