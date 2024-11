Lanazione.it - La danza contro la violenza: a Fiesole la Lyric Dance Company con giovani talenti

Firenze, 19 novembre 2024 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale donne, laporta in scena lo spettacolo “Danzela”, in programma il 27 novembre e in replica il 1° dicembre 2024 al Teatro di(Largo Piero Farulli 1). Oltre al direttore artistico della compagnia Alberto Canestro, lo spettacolo vedrà la partecipazione di duecoreografi di talento, Emma Zani e Roberto Doveri, della compagnia YoY Performing Arts. Alberto Canestro firma la coreografia “Veleno, lì dove si nascondono le lacrime”, ispirata alla manipolazione psicologica e agli effetti devastanti del narcisismo. «Il mio pezzo esplora i giochi mentali dei narcisisti e le false illusioni che creano. Attraverso la, voglio sensibilizzare il pubblico e lanciare un messaggio di speranza», spiega Canestro.