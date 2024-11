Iodonna.it - La cantante sta vivendo un momento d'oro e spiega la sua trasformazione fisica, affrontata insieme alla dietista Monica Germani

Leggi su Iodonna.it

L’ospite della quinta puntata del GialappaShow è stata la42enne Noemi, in abito attillato e scollatissimo che ne ha messo in mostra la splendida forma. Un look da rivincita, dopo il vistoso calo di peso degli ultimi mesi. Che lei ha commentato così: «Dimagrita? No, sono tornata magra». Noemi a “Belve”: «Ho toccato il fondo a Sanremo, io in sovrappeso accostata a Michelle Hunziker» X Dal “GialappaShow”serie tv “Adorazione”, ildi Noemi: «Dimagrita? No, sono tornata magra»Il 20 novembre la vedremo su Netflix nel suo esordio da attrice con la serie Adorazione.