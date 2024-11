Lanazione.it - Gruppo Musici, festa di Santa Cecilia e mostra fotografica

Arezzo, 19 novembre 2024 – Quello che sta per arrivare sarà un fine settimana ricco di eventi per ildella Giostra del Saracino. Infatti, oltre alla Cena Sociale di venerdì 22 e i mercatini del fine settimana, è in programma per domenica 24 novembre la tradizionaledicon cui rendono omaggio alla Patrona deisti. La giornata prenderà il via alle ore 11,00 in Pieve dove Don Alvaro celebrerà laMessa con la partecipazione delche alternerà l'esecuzione di alcuni brani. L'omaggio, con la deposizione di corone floreali presso gli altari dellae di San Donato (Patrono della Città), proseguirà con il concerto alla fine della Messa, con brani del repertorio. La giornata disi concluderà con l'inaugurazione, a fine Messa, della"Iin un click" allestita lungo la navata della Pieve.