Filippo Volandri verso Italia-Argentina di Coppa Davis | Siamo concentrati sull’obiettivo

Entusiasmo alle stelle tra le fila della Nazionalena maschile di tennis in vista della fase finale della2024, che si terrà sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga fino a domenica 24 novembre. Gli Azzurri, campioni in carica, debutteranno nella giornata di giovedì contro l’ai quarti di finale.Quest’oggi il capitanoe alcuni giocatori hanno parlato nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, a poche ore dall’inizio del primo quarto tra Spagna e Paesi Bassi. Ricordiamo che il tecnico toscano ha convocato per Malaga cinque azzurri: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini ed i doppisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli.“. Le condizioni sono diverse ma inabbiamo giocatori che si abituano velocemente.