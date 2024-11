Anteprima24.it - A Benevento la 29a edizione della “Festa delle Stelle al Merito Sportivo del Coni”

Tempo di lettura: 2 minutiSarà celebrata lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 17 nell’Aula Magna dell’Università “Giustino Fortunato” inla “29aal” del.Nell’evento saranno consegnate le benemerenze che ilNazionale annualmente assegna ai dirigenti sportivi per i risultati conseguiti, per la diffusione dei “Valori dello Sport”, per la promozioneattività ecultura sportiva.Proposte daldisono state assegnate le seguenti Benemerenze Sportive:d’Oro: a Manfredo Fucile (Basket) e Michele Manzo (Rugby); Stella d’Argento: ad Arnaldo Pedicini (Ciclismo);di Bronzo: a Vincenzo Perrella (ACI) e Massimo Raffio (Tennis).Proposte da Enti Nazionali sono state assegnate le seguenti Benemerenze Sportive:Stella d’Oro: a Francesco Maturi (ANSMES);Stella d’Argento: ad Antonietta Zaino (FITAV)di Bronzo: a Giuseppe Calicchio (FIR) e Pietro Esposito (Libertas).