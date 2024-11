Zonawrestling.net - WWE: La WWE conferma la location e la presenza di Travis Scott per la premiere Netflix di RAW

L’annuncio che Monday Night RAW si trasferirà suha generato enormi discussioni nel mondo del wrestling professionistico. WWE ehannoto il loro grande accordo per portare RAW sulla piattaforma streaming a partire da gennaio 2025, con numerosi cambiamenti previsti per il prossimo anno. Monday Night RAW sue nuovo logo in primo pianoIn precedenza, era stato riportato che il primo episodio di RAW susi svolgerà a Los Angeles il 6 gennaio 2025 e che lo show sarà probabilmente uno dei più grandi episodi di RAW nella storia, per diversi motivi. Durante un’apparizione al Complex Con, Triple H hato chesarà presente dal vivo all’evento. I materiali promozionali includono stelle di punta come John Cena, Roman Reigns, Bianca Belair e Cody Rhodes.