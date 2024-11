Ilrestodelcarlino.it - La protesta dei residenti: "Chiudete il canile abusivo"

"Silenzio basta!". Ieri una trentina di persone hanno manifestato pacificamente per richiedere l’attenzione delle autorità competenti su 70 cani e due edifici. Tra gli enti che possono intervenire ci sono l’Ausl con i suoi veterinari e il comune di Bondeno. Una vicenda che sui social sta facendo il giro d’Italia dopo la morte, tragica e devastante, della cagnolina Lea. I racconti e le testimonianze di volontari che hanno avuto a che fare con questa realtà si moltiplicano. E sono raccapriccianti. Ieri mattina, la scritta su un lenzuolo, la manifestazione autorizzata, la partecipazione ordinata per dare dignità a un numero imprecisato di cani. All’arrivo dei carabinieri, impegnati solo in servizio d’ordine pubblico per una manifestazione autorizzata sulla strada, la gente ha applaudito. Ad indicare la fiducia.