La frangia lunga da copiare a Jennifer Lawrence, sfoggiata ai Governor Awards

Semplicemente raggiante:incinta era una visione ai, i premi andati in scena al Ray Dolby Ballroom di Hollywood (dove ha brillato anche Angelina Jolie con il figlio Knox in una delle rare apparizioni insieme). Merito non solo dei suoi magnetici occhi verdi e del pancione, ma anche del nuovo hairstyle. GUARDA LE FOTOTagli capelli con2025: la perfezione è superataincinta: laperfetta aiL’attrice, 34 anni, ha sfoggiato un abito personalizzato di Bottega Veneta della prossima collezione pre-fall 2025 che mette in mostra le rotondità della sua seconda gravidanza.infatti è incinta del secondo figlio con il marito Cooke Maroney, che ha sposato nel 2019.