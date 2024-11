Primacampania.it - In Piazza del Plebiscito l’opera di Domenico Sepe dedicata alla Nunziatella

NAPOLI – Ennesima consacrazione artistica per lo scultoreche ha visto esposta indel, in occasione del giuramento degli allievi del 237° Corso “Medaglia d’Oro al Valor Militare Tenente Colonnello Enrico Giammarco”, della “Scuola Militare “” la sua operaprestigiosa istituzione. Ed è così che per il Giuramento di fedeltàRepubblica Italiana degli allievi della gloriosa Accademia, la scultura diè stata posizionata nei pressi del famoso largo ricevendo l’ammirazione dei presenticerimonia, tra cui, il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Senatrice Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna e il Comandante della Scuola Militare “”, Colonnello Alberto Valent.