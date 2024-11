Anteprima24.it - FOTO/ Frontale tra pattuglia della Guardia Forestale e auto: grave un uomo, traffico paralizzato

Tempo di lettura: 2 minutiUnincidente si è verificato oggi lungo la provinciale Vitulanese, coinvolgendo unae una Fiat 500. L’impatto, avvenuto nel territorio di Campoli del Monte Taburno, in un tratto già noto per l’intenso, ha provocato gravi danni a entrambi i veicoli e reso necessario un intervento tempestivo dei soccorsi.Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica da parte dellerità, lo scontro è stato estremamente violento. A bordoFiat 500 vi era un, la cui identità non è stata ancora resa nota. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, tanto che è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Bonea. La scena dell’incidente ha richiesto la chiusura temporaneastrada per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.