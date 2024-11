Lanazione.it - Soccorso tra i banchini. Sfiorato un dramma. Parcheggi allo stremo e tanti ragazzi al lavoro

L’unico selfie che nessuno si fa è davanti alla transenna che chiude l’accesso alla Cadorna. Sono le 10 e qualche minuto quando i dipendenti Atam cominciano a sbarrare la via per evitare ingorghi in Porta Buia. Hanno il metodo giusto di chiudere solo quando manca lo spazio interno per mettersi in coda: resta il diritto di aspettare, una diga per i giorni che ci aspettano. Intorno: dieci macchine fisse in attesa davanti all’Eden, rotatorie e marciapiedi esauriti in via Pietri, pieno anche Arezzo Fiere, appeso al centro dalle navette. Ma è solo l’inizio della Città del Natale che parte in contemporanea con Montepulciano, lì dove Babbo Natale si è scelto addirittura un castello nella fortezza medievale. Così dal 2014 nel villaggio del nord con oltre settanta casette. Un ponte ideale e non solo tra le due cittàIn Guido Monaco, ad un metro daidegli artigiani, un senza tetto crolla dalla panchina e resta immobile.