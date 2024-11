Mistermovie.it - Mister Movie | Quando vedremo il trailer italiano di Jurassic World Rebirth?

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.I fan della celebre saga diPark stanno fremendo per il primo sguardo ufficiale a, il nuovo capitolo diretto da Gareth Edwards. Con un cast stellare che include Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, questo film promette di inaugurare una nuova era di emozioni preistoriche. La data di uscita è fissata per il 2 luglio 2025, e le riprese si sono concluse a settembre 2024, ma la domanda principale resta:potremo vedere il primo?La Tradizione deinella Saga diGuardando ai capitoli precedenti del franchise, il marketing diha sempre seguito una strategia ben definita. Il primodel capitolo inaugurale è stato lanciato durante il weekend del Ringraziamento 2014, catturando l’attenzione del pubblico grazie a sequenze iconiche come Chris Pratt che cavalca una motocicletta affiancato dai velociraptor.