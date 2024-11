Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: vittoria amarissima per Bagnaia, il titolo va a Martin

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 C’è amaro in bocca, chiaramente, perche paga a carissimo prezzo i suoi zero, dal momento che le gare vinte tra Sprint e GP ben 18, ma gli otto ritiri sono stati decisamente troppi.14.42 Completano la top-5 Alex Marquez e Aleix Espargaro, giunto all’ultima gara della sua carriera con l’Aprilia. Sesto Enea Bastianini, ottavo Franco Morbidelli e nono Marco Bezzecchi.Arriva un’amara undicesimaper Peccodavanti a Marc Marquez e a Jorgein questa gara di. Sì, perché è diquesto Mondiale per lo spagnolo, premiato dalla maggior costanza e con un team cliente Ducati.Ultimo giro. Si percorre l’ultima tornata con le posizioni abbastanza cristallizzate per i primi tre, cona comandare con 0.963 su Marc Marquez e 3.