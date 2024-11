Ilrestodelcarlino.it - Ex Foro Boario, segnalazioni a raffica: "Mercato abusivo di animali. Uova non tracciate, gravi rischi"

da reddito, e non, ammassati uno accanto all’altro in gabbie piccole, arrugginite, e senza dispenser d’acqua. Ma non solo, anchesenza alcuna etichetta di tracciabilità. Sono venduti per pochi euro nell’area del parcheggio dell’ex, adiacente a via Manfredi, la domenica mattina in unverosimilmente. "La maggior parte deglisono malati e i prodotti alimentari, come le, non si sa neppure da dove provengano". A denunciare un’attività che sembra essere illecita e che metterebbe ao la salute pubblica, non rispettando neppure il regolamento sul benessere animale, è l’sta Stefania De Bartolo (nella foto con Dario De Lucia) "A inizio novembre una conoscente mi ha riferito che la polizia municipale era intervenuta in questo, sequestrando tre gatti (di cui uno privo di un occhio) rinchiusi in una gabbia, per affidarli all’Enpa – spiega la volontaria –.