Spettacoloitaliano.it - Come finisce Paradise Highway, finale spiegazione del film con Morgan Freeman

Leggi su Spettacoloitaliano.it

, trama e” è un thriller del 2022 diretto da Anna Gutto e interpretato da Juliette Binoche, Frank Grillo e. Ilsegue Sally (interpretata da Binoche), una camionista che accetta di trasportare un misterioso pacco per aiutare suo fratello Dennis (interpretato da Grillo) a uscire di prigione. Il pacco si rivela essere una giovane ragazza di nome Leila (interpretata da Hala Finley), e Sally si ritrova in fuga con Leila mentre è inseguita dall’FBI e da pericolosi trafficanti. Ilesplora i temi della lealtà familiare, della tratta di esseri umani e di quanto si possa fare per proteggere una persona cara.. A seguire, la trama, ile ladeltrama completaSally, camionista, è costretta a darsi al contrabbando per evitare che il fratello cada preda di una banda di criminali che lo tiene sotto controllo in prigione.