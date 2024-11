Ilfattoquotidiano.it - Bruti Liberati: “Delmastro? Frase gravissima. Visto che Nordio proclama ogni giorno il suo garantismo, gli ricordi la Costituzione”. Su La7

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La giustificazione dialla suapeggiora grandemente quello che ha detto. Ladice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e questo vale anche per le persone imputate o condannate per i reati più gravi. E non solo: le sue parole e la sua precisazione postuma, che non precisa proprio niente, sono anche un cattivo servizio agli agenti di custodia e alla polizia penitenziaria“. Così a Omnibus (La7) l’ex procuratore della Repubblica di Milano, Edmondo, condanna duramente le discusse parole del sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove sulle auto blindate che toglierebbero il respiro ai detenuti e che gli darebbero un’intima gioia.Il politico di Fratelli d’Italia, poi, sia su X, rispondendo a una poco convincente difesa di Tommaso Cerno, sia sulla stampa ha giustificato la suadicendo che si riferiva i detenuti mafiosi del 41 bis.