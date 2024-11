Iltempo.it - A Londra si guarda al "Meloni style". FdI: "Il governo fa scuola" sui migranti

Leggi su Iltempo.it

sial "". Ilbritanno intende stipulare una serie di accordi con diversi Paesi come quelli raggiunti dall'Italia con Libia e Tunisia per fermare gli arrivi diillegali. È quanto rivela il quotidiano "The Times", secondo cui la ministra dell'Interno britannica, Yvette Cooper, avrebbe avviato delle trattative con diversi governi, tra cui quelli della regione autonoma del Kurdistan iracheno, della Turchia e del Vietnam. Stando a quanto riporta il quotidiano inglese, tali intese verrebbero classificate come accordi di "cooperazione e sicurezza" e dovrebbero essere concluse prima della fine dell'anno. Immediata la reazione di Fratelli d'Italia. "Le politiche di contrasto all'immigrazione clandestina deldanno i loro frutti e fannoin tutta Europa", si legge sui profili social del partito.