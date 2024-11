Ilgiorno.it - Rogo del cinema Eros, dopo 40 anni riaperte le indagini: cosa cercano i pm

Milano, 16 novembre 2024 – A lungo su quei sei morti calò un silenzio ingiustificato. La loro “colpa”? Avere trovato la morte – terribile – all’interno di una luci rosse. Una delle vittime neppure c’entrava con la proiezione di “Lyla, profumo di femmina”: era un medico, accorso per soccorrere i feriti. La strage del, sala di viale Monza poco lontana dalla fermata della metrò di Rovereto, risale al 14 maggio 1983. È una delle scellerate imprese di Ludwig, il duo di giovani della buona borghesia veronese accecati e armati da deliri neonazisti e supereromisti. Wolfgang Abel, morto a fine ottobre in Venetoessere rimasto vittima di una caduta in casa, e Marco Furlan, uscito dal carere nel 2008 furono condannati nel 1991, anche per quell’episodio, a 27di carcere.