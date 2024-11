Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-11-2024 ore 12:30

DEL 14 NOVEMBREORE 11.20 MARCO CILUFFOBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVIABILITA’ SI PRESENTA SCORREVOLESULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DELLASOLO QUALCHE RALLLENTAMENTOIN CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARETRA LAURENTINA E TUSCOLANAE CODE NELLE DUE DIREZIONISULLA VIA CASILINA ALTEZZA LOCALITA FINOCCHIOINFINE FINO A DOMENICA 17 NOVEMBRE,È IN PROGRAMMA EUR ROME CHOCOLATE IN ZONA VIALE EUROPANEL QUARTIERE EURPREVISTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIALE EUROPA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE TUPINI E VIALE PASTEUR IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CON DEVIAZIONI DI ALCUNE LINEE BUS DI ZONADA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral