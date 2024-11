Tutto.tv - Verissimo: gli ospiti del weekend su Canale 5

Il prossimopromette emozioni e approfondimenti esclusivi con due imperdibili appuntamenti di ““, il celebre talk show di5 condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo insieme glie i temi al centro delle puntate di sabato 16 e domenica 17 novembre. Sabato 16 novembre: racconti personali e storie di vitaSabato, a partire dalle ore 16:30, Silvia Toffanin accoglierà in studio Sophie Kinsella, celebre scrittrice britannica nota per i suoi trentatré best seller amati in tutto il mondo. L’autrice presenterà il suo nuovo romanzo, Cosa si prova, condividendo anche la sua personale battaglia contro il cancro.A seguire, spazio a una delle figure più amate nel mondo del make-up: Clio Zammatteo, meglio conosciuta come ClioMakeUp, che si racconterà tra carriera e vita privata.