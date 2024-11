Quotidiano.net - Trump nomina ex capo della Sec procuratore a Manhattan

Donaldcomincia a piazzare i suoi fedelissimi anche in posti chiave dell'apparato giudiziario: "sono lieto di annunciare - scrive il tycoon in un comunicato diffuso dalla sua campagna - che Jay Clayton, di New York, presidenteSecurities and Exchange Commission (l'equivalenteConsob italiana, ndr) durante il mio primo mandato, dove ha svolto un lavoro incredibile, ètodegli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York". Unchiave perchè ha competenza su, sede di alcuni processi a carico del tycoon.