Thesocialpost.it - Tragedia in autostrada: resta incastrato tra le lamiere e muore

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico incidente si è verificato nella notte tra giovedì 14 novembre e venerdì 15 sulla Tangenziale Est Esterna di Milano (A58), nel tratto compreso tra Vizzolo Predabissi e Paullo. L’impatto, che ha coinvolto due auto, ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre tre persone. Lo schianto è avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte, attirando sul posto un rapido intervento di quattro equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Sono intervenute ambulanze e un’automedica per pre i primi soccorsi. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il ferito più grave dalledell’auto.Purtroppo, per l’uomo intrappolato nel veicolo, ogni tentativo di soccorso è stato vano: il personale medico ha dovuto dichiarare il decesso direttamente sul posto.