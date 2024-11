Gaeta.it - Latina mobilita i ragazzi per una giornata di pulizia del lungomare

Facebook WhatsAppTwitter Numerosi volontari, tra cui centinaia di studenti, hanno partecipato all’iniziativa “Puliamo il Mondo” a, un evento globale per lae la valorizzazione dell’ambiente. Organizzata dal Comune in collaborazione con l’azienda speciale Abc, l’iniziativa ha avuto luogo lungo ilcittadino, dove i partecipanti hanno raccolto un notevole quantitativo di rifiuti. Questa attività non solo contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente locale, ma rappresenta anche un’importante occasione di formazione per le giovani generazioni riguardo la tutela del territorio.Dettagli dell’iniziativa “Puliamo il Mondo”La manifestazione ha avuto luogo nella mattinata a, dove studenti provenienti da 37 diverse scuole hanno risposto all’appello, armati di guanti e sacchetti per raccogliere rifiuti.