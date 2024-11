Spazionapoli.it - Rapina a Neres, arrestate 3 persone: decisive le immagini di videosorveglianza

Sono stati tratti in arresto i 3 presuntitori di David, che gli hanno sottratto un orologio al termine di Napoli-Parma due mesi e mezzo fa Unaorganizzata in ogni dettaglio, quella perpetrata due mesi e mezzo fa a Davidall’esterno dello stadio Diego Armando Maradona. Era il 31 agosto ed il brasiliano aveva appena debuttato con la maglia del Napoli, lasciando subito il segno con un assist. Un esordio memorabile, con tanto di vittoria degli azzurri in rimonta nei minuti finali e con una super parata di Meret a salvare il risultato sullo scadere.Un momento da ricordare anche per, che si è presto trasformato in un incubo. All’uscita dallo stadio, a bordo del van sul quale viaggiava insieme alla sua famiglia, è stato bloccato da alcuni malviventi a bordo di uno scooter.