Ilgiorno.it - Rossella, poetessa “on demand“: "Improvviso ritratti di parole e colgo l’essenza degli sconosciuti"

Leggi su Ilgiorno.it

I “Versetti live“ dellache trasforma lein strofe “on“. La sua attività artistica si snoda nella stesura dei “di“ e performance estemporanea di scrittura personalizzata dal vivo. Si chiamaDe Cicco ed è una scrittrice di improvvisazione poetica. Crea guardando una foto o parlando con qualcuno del pubblico. Le sue poesie accarezzano l’anima. Questa speciale caratteristica rendeunaunica nel suo genere. E lancia l’idea di regalare poesie. "Idipossono anche essere un’idea originale per un regalo speciale nelle occasioni speciali. Ad esempio far diventare la poesia la bomboniera di un matrimonio oppure per Natale sotto l’albero". Ma come si crea una poesia dal vivo? "La persona si siede vicino a me, e il ritratto si compone velocemente.