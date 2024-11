Sport.quotidiano.net - La Vis verso il derby senza Pucciarelli. Orellana prenota una maglia da titolare

I fedelissimi accusano le fatiche e i colpi di questa prima parte di campionato. Dopo Luca Paganini, utilizzato solo per uno spezzone a Piancastagnaio, tocca a Manuel. Il centrocampista ex Chievo, che fin qui ha messo in fila 19 gare piene, comprese le ultime 5 della scorsa stagione, sarà costretto a saltare ildi venerdì sera al Benelli con l’Ascoli. L’asdel centrocampista, toccato duro con la Pianese ed uscito zoppicante, si è notata nell’allenamento di ieri mattina, che ha proposto lavoro leggero a bordo campo per i titolari di domenica scorsa e una partita intensa a tutto campo per gli altri, compresi molti elementi della Primavera. Sotto osservazione al centro della difesa Tonucci, candidato principale a prendere il posto dello squalificato Coppola (l’alternativa è lo spostamento al centro di Bove), mentre in attacco hanno giostrato prevalentemente Molina e