Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, Putin a caccia di nuove leve: i coscritti a Mosca non possono lasciare la Russia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 novembre 2024 – Brutti tempi per i moscoviti, più o meno giovani. Nelladi Vladimirnessuno può sfuggire al servizio per la Patria. E quindi, se ieri la Duma ha approvato una legge che punisce con multe salate dal ‘childless propaganda’, oggi è arrivata la notizia che iche abitano nella capitale e che non si sono ancora presentati negli uffici di arruolamento nonil Paese. A rivelarlo è stata un’associazione di avvocati che si occupa dell’obiezione di coscienza, che ha ricevuto centinaia di segnalazione da parte deiche hanno ricevuto la comunicazione dal ministero della Difesa dove, oltre a tutte le limitazioni, hanno anche trovato un invito a presentarsi al più presto nei centri di arruolamento. Le persone interessate dal provvedimento, avranno tutta una serie di altri divieti, come acquistare beni immobili, contrarre prestiti, registrarsi come lavoratori autonomi o imprenditori.