Castellitto lascia Csc Giuli | rammarico

16.00 Il ministro della Culturaha accolto "conle dimissioni di Sergiodalla presidenza del Centro sperimentale di cinematografia, esprimendogli gratitudine e stima".meditava da tempo la decisione,spiega. "Non sono gli attacchi ad avermi spinto are.Mi hanno ferito,mai impaurito.Semplicemente voglio tornare a fare il mio vero mestiere", scrive sul sito del Csc."Avrò nostalgia non rimpianti.Qui si studia,si promuove l'arte cinematografica.Non diventi territorio di conquista per altri scopi".