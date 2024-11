Liberoquotidiano.it - Allspring Global Investments lancia il fondo UCITS Global Income

LONDRA, 13 novembre 2024 /PRNewswire/), società di gestione del risparmio, con 590 miliardi di dollari* di assets in gestione ed under advisement annuncia il lancio di(Lux) Worldwide Fund –Fund, che va ad ampliare la sua gamma di fondi lussemburghesi.è un società leader nello sviluppo di soluzioni attive a reddito fisso eun nuovomultisettoriale per soddisfare la crescente domanda da parte di clenti in tutta l'Europa e l'Asia.Fund sarà gestito da Janet Rilling, Noah Wise, Christopher Kauffman, Michael Schueller, Michal Stanczyk e Sarah Harrison. Il team offre agli investitori una profonda competenza settoriale, con una esperienza media di 23 anni e 25 miliardi di dollari gestiti.