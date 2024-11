Liberoquotidiano.it - "Un bengala lanciato prima del voto": Bologna, l'ultima sparata di Lepore supera il limite

Il sindaco di, Matteo, non lascia, raddoppia: attacca ancora il governo con parole aspre che accendono ancora di più lo scontro dopo le botte sui poliziotti in piazza nel sabato antagonista del 9 novembre. In un'intervista al Fatto Quotidiano la spara davvero grossa e punta il dito contro Giorgia Meloni e il governo: "Hannounsulla campagna elettorale". Parole gravissime che insinuano l'ipotesi di un piano preciso, già smentito con fermezza dal ministro Piantedosi. "Il ministero dell'Interno spieghi chi è che ha cambiato la decisione e perché. È doveroso verso la città. E anche perché esattamente un'ora dopo la manifestazione tutto il governo ha iniziato a fare dichiarazioni contro la nostra città. “Zecche rosse”, “addosso ai centri sociali”, “sinistra connivente con i movimenti”, aggiungein un'intervista al Fatto.