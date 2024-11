Gaeta.it - Milano: il cinema rinuncia alla proiezione di “Liliana” per paura di polemiche

Facebook WhatsAppTwitter Undiha deciso di non proiettare il film “”, diretto dal regista Ruggero Gabbai, suscitando sorpresa e preoccupazione. La pellicola è dedicatasenatrice a vitaSegre e doveva essere presentata in anteprima al Teatro Dal Verme. Questa scelta ha portato a riflessioni più ampie sulla libertà di espressione e il ruolo della memoria storica in tempi difficili.La decisione dele le reazioni di Ruggero GabbaiRuggero Gabbai, durante l’anteprima del film, ha rivelato che ilin questione ha giustificato la sua decisione con ladi possibili controversie e. Gabbai ha voluto condividere le motivazioni che lo hanno spinto a realizzare un’opera suSegre, figura simbolo della lotta contro l’odio e l’indifferenza.