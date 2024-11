Atletica | Cinque Mulini al via Battocletti punta alla vittoria azzurra dopo 34 anni

Leggi su Sportface.it

Laè pronta a partire. La storica gara, valida come tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, è giuntasua 92esima edizione. E’ la prima volta che la gara si svolge nel periodo autunnale, per venire incontro a una stagione di cross concentrata sull’Europeo, atteso l’8 dicembre ad Antalya, in Turchia. Domenica 17 novembre, presso San Vittore Olona (Milano) sono attesi numerosi atleti azzurri. Al centro dell’attenzione c’è Nadia, argento olimpico sui 10.000 metri a Parigi2024 che ora cerca unache aimanca da 34. “In salute e con i problemi fisici dell’estate alle spalle: sono pronta per la– ha detto sorridendo la 24ennecollegata in videopresentazione della gara -. Conosco questa gara sin da bambina, quando ero cadetta era una corsa campestre che mi permetteva di confrontarmi con le ragazze di altre regioni.