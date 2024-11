Zonawrestling.net - WWE: Damian Priest condivide i consigli ricevuti da The Undertaker per la sua carriera “Sii te stesso, amplifica la tua personalità”

, una delle stelle emergenti della WWE, conosciuto per la sua presenza imponente, ha avuto la fortuna di ricevere preziosida una delle icone più venerate del wrestling, The. Durante una recente apparizione su “Conversations with The Wrestling Classic”,ha condiviso cosa significhi per lui imparare dalla leggenda della WWE e l’impatto che questo ha avuto sulla sua:“Se è presente a un evento, mi siedo accanto a lui o mi metto al suo fianco e gli chiedo: ‘Hai qualcosa per me?’ Poi, lui me lo dice, e me lo dice senza giri di parole” ha spiegato. “Non c’è uno più importante di un altro. Penso che la cosa principale, la mia preferita tra tutti i suoi, sia che è diretto con me, anche se è qualcosa che magari non vorresti necessariamente sentire, ma non indora mai la pillola, e apprezzo questo, perché è l’unico modo in cui posso davvero migliorare o raggiungere un altro obiettivo.